Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den olay poz! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Fox TV'nin en sevilen yapımlarından olan başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisi yayınlanan yeni bölümleri ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrol oyuncularının kimyası uyuşurken hayranları sevgili olmaları için baskı yapıyor.



Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel ve Serkan'ı Kerem Bürsin ünlü bir dergi için birbirinden samimi pozlar verdi. İkilinin kapak için verdiği poz sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in hayranları ikilinin samimi pozu beğeni toplarken yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Oha, temasa bak kafayı yiyeceğim' ve 'Bu nasıl poz' gibi yorumlar yazdı.