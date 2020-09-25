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  • Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekora koşuyor!
25 Eylül 2020 Cuma 13:39 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekora koşuyor!

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekora koşuyor!

"Sen Çal Kapımı" dizisinin yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin birbirlerine çok yakıştırılıyor, ikili arasında sık sık aşk dedikoduları ortaya atılıyor.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Erçel'in Kerem Bürsin'le geçen ay paylaştığı bir kare ise rekora koşuyor. 

Öyle ki, ikilinin bu karesi Burak Özçivit'le-Fahriye Evcen'in düğün karesini solladı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in fotoğrafı, 3 milyonu aşkın beğeni aldı.

<p>Editör: Eda Cabul (<a href='edacabul.turkmedya@gmail.com'>edacabul.turkmedya@gmail.com</a>)<

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