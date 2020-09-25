Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin rekora koşuyor!

Hande Erçel ve Kerem Bürsin, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Erçel'in Kerem Bürsin'le geçen ay paylaştığı bir kare ise rekora koşuyor.

Öyle ki, ikilinin bu karesi Burak Özçivit'le-Fahriye Evcen'in düğün karesini solladı.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in fotoğrafı, 3 milyonu aşkın beğeni aldı.