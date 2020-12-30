30 Aralık 2020 Çarşamba 11:46 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında!
Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yılbaşı gecesine özel hayranlarını sevindirecek bir projeye adlarını yazdırdılar. Aşk yaşadıkları haberleri ile gündemden düşmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, TV8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yer alacak.
Son dönemin en popüler isimlerinden olan Sen Çal kapımı dizisi yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını sevindirecek bir proje geldi. yılbaşı gecesi de ekranlarda olacak olan dizilerin aranan yüzü Hande Erçel ve Kerem Bürsin TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde performanslarını sergileyecek.
O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA YER ALACAK ÜNLÜLER
Magazin D'nin haberine göre; Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, sunucu ve oyuncu Enis Arıkan, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola, İtalyan takımı Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ve Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'nin konuğu olacak.