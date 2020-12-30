  • $7,3452
  • 9,0112
  • 443.529
  • 1475.13
  • Haberler
  • Magazin
  • Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında!
30 Aralık 2020 Çarşamba 11:46 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında!

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında!

Fox TV'de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yılbaşı gecesine özel hayranlarını sevindirecek bir projeye adlarını yazdırdılar. Aşk yaşadıkları haberleri ile gündemden düşmeyen Kerem Bürsin ve Hande Erçel, TV8'de yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında yer alacak.

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Sen Çal kapımı dizisi yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını sevindirecek bir proje geldi. yılbaşı gecesi de ekranlarda olacak olan dizilerin aranan yüzü Hande Erçel ve Kerem Bürsin TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde performanslarını sergileyecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA YER ALACAK ÜNLÜLER

Magazin D'nin haberine göre; Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, sunucu ve oyuncu Enis Arıkan, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola, İtalyan takımı Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ve Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'nin konuğu olacak.

<p>Kemal Delbe, önceki gece borç almak için eski sevgilisi olan öğretim görevlisi Aylin Sözer'in evi

Dehşet evi! Bu kez eski sevgili, öğretim görevlisini yaktı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sergey Lavrov basın toplantısı düzenledi

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (30 Aralık 2020)

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.