Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında!

Son dönemin en popüler isimlerinden olan Sen Çal kapımı dizisi yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den hayranlarını sevindirecek bir proje geldi. yılbaşı gecesi de ekranlarda olacak olan dizilerin aranan yüzü Hande Erçel ve Kerem Bürsin TV8'de yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünde performanslarını sergileyecek.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI ÖZEL PROGRAMINDA YER ALACAK ÜNLÜLER

Magazin D'nin haberine göre; Doğduğun Ev Kaderindir'in yıldızları Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol, sunucu ve oyuncu Enis Arıkan, Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola, İtalyan takımı Milan'ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ve Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ve Kerem Bürsin yılbaşı gecesi O Ses Türkiye'nin konuğu olacak.