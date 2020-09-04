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  3. Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti!
04 Eylül 2020 Cuma 10:17 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti!

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti!

Son zamanların popüler dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldığı haberlerinin ardından yeniden gündeme gelen Hande Erçel'in eski halleri görenleri şaşırttı. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hande Erçel kilolu olduğu yıllardaki estetiksiz hali ile şoke etti.

Son zamanlarda rol aldığı Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz hali şoke etti. Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra adı oynadığı diziden partneri Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel eski haliyle şaşırttı.

İŞTE HANDE ERÇEL’İN ESTETİKSİZ HALİ…

HANDE ERÇEL KİMDİR?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.

Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.

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