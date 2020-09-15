Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı!

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile büyük beğeni toplayan Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı. Estetiksiz haliyle görenleri hayrete düşüren Hande Erçel'in değişimi sizi çok şaşırtacak. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldığı haberlerinin ardından yeniden gündeme gelen Hande Erçel rol arkadaşı Kerem Bursin ile yakıştırılıyor..

İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali...

HANDE ERÇEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.

Oyunculuk hayatına 2013 yılında “Çalıkuşu” isimli dizi ile başlayan Hande Erçel, bu dizide “Zahide” karakterini canlandırmıştır. 2015 yılında Altın Kelebek Ödülleri'nde Pantene Yıldızları Parlayanlar Ödülü alan genç oyuncu; Çılgın Dersane Üniversitede, Hayat Ağacı, Aşk Laftan Anlamaz, Siyah İnci ve Halka gibi yapımlarda rol almıştır. Hande Erçel son olarak Kanal D ekranlarında yayınlanan Azize dizisinde Azize karakterini canlandırmıştır.

Hande Erçel son şimdilerde ise Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veriyor.