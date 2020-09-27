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  • Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in “Bazlama surat” davasında karar
27 Eylül 2020 Pazar 14:12 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in “Bazlama surat” davasında karar

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in “Bazlama surat” davasında karar

Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in “Bazlama surat” davasında karar çıktı. Sosyal medyada fotoğrafını paylaşıp “Bazlama surat” yorumunu yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açan Hande Erçel'in talebi reddedildi.

Sen Çal Kapımı dizisinde büyük beğeni toplayan Hande Erçel'in geçen yıl sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç’a karşı açtığı davada karar çıktı. Güzel oyuncu, 'Bazlama surat' diye yorum yapan sosyal medya fenomeni Lütfü Alp Kılınç'tan şikayetçi olmuştu.

Oyuncu, fiziksel özelliklerini aşağıladığını iddia ettiği Kılınç'a 15 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı. Kılınç'ın avukatı, müvekkilinin Anadolu'nun bağrından kopmuş biri olduğunu ve bazlama ekmeğini çok sevdiği için böyle bir benzetme yaptığını söyledi.

Mahkeme, tazminat davasını reddetti.

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