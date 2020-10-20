Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'i hiç böyle görmediniz!

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran güzel oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in eski fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız.

İşte Hande Erçel'in eski hali...