20 Ekim 2020 Salı 15:21 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'i hiç böyle görmediniz!
Son dönemde ismini sıkça duyduğumuz oyuncularından Hande Erçel eski fotoğraflarıyla hayranlarını şaşırttı. Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'i hiç böyle görmediniz. Kariyerinin ilk yıllarında bambaşka bir görünüme sahip olan Hande Erçel de estetikli çıktı. Şuan ki halinden oldukça farklı görünen Erçel fazla kilolarıyla da dikkat çekti.
Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri hiç kuşkusuz Hande Erçel. Murat Dalkılıç ile olan uzun süreli birlikteliğini sonlandıran güzel oyuncunun adı şu sıralar sık sık rol arkadaşı Kerem Bürsin ile anılıyor. Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'in eski fotoğrafını görünce çok şaşıracaksınız.