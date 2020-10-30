Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den yeni anlaşma! Ücretini ikiye katladı

Geçen yaz sürpriz bir şekilde Mustafa Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel'e, ayrılık sonrası dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı. Bir giyim markası ile anlaşma yapan 26 yaşındaki oyuncu, bir süre önce kış sezonu kreasyonu için kamera karşısına geçti.

ÜCRETİNİ İKİYE KATLADI

Takvim gazetesinin haberine göre; Hande Erçel'in, bu reklam filminden 1,5 milyon TL aldığı iddia edildi. Kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı konuşulan oyuncu, ilk reklam filminden 800 bin TL almıştı. Böylece Hande Erçel, reklam fiyatını ikiye katlamış oldu, "Murat Dalkılıç ayrılığı yaradı" yaradı yorumları yapıldı.