30 Ekim 2020 Cuma 11:45 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den yeni anlaşma! Ücretini ikiye katladı
Özel hayatında inişli çıkışlı günler geçiren oyuncu Hande Erçel, başarıyı kariyerinde yakaladı. Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlarda boy gösteren Erçel, bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Oyuncu, ücretini de ikiye katlayarak rekor bir anlaşmaya imza attı.
Geçen yaz sürpriz bir şekilde Mustafa Dalkılıç ile ilişkisini noktalayan Hande Erçel'e, ayrılık sonrası dizi ve reklam teklifleri yağmaya başladı. Bir giyim markası ile anlaşma yapan 26 yaşındaki oyuncu, bir süre önce kış sezonu kreasyonu için kamera karşısına geçti.
ÜCRETİNİ İKİYE KATLADI
Takvim gazetesinin haberine göre; Hande Erçel'in, bu reklam filminden 1,5 milyon TL aldığı iddia edildi. Kazandığı parayı gayrimenkule yatırdığı konuşulan oyuncu, ilk reklam filminden 800 bin TL almıştı. Böylece Hande Erçel, reklam fiyatını ikiye katlamış oldu, "Murat Dalkılıç ayrılığı yaradı" yaradı yorumları yapıldı.