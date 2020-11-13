Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den Neslihan Yeldan ile paylaşım

Sen Çal Kapımı'nın başrol oyuncularından Hande Erçel, sosyal medyadan sık sık setten fotoğraflar ve videolar yayınlamaya, kimi zaman partneri Kerem Bürsin’e kimi zaman set çalışanlarına takıldığı esprili paylaşımlarla dikkatleri çekiyor.

Çarşamba akşamları seyircisi ile buluşmakta olan Sen Çal Kapımı dizisi, eğlenceli anların yanı sıra dramatik tarafıyla da izlenen bir dizi. Hande Erçel’in Eda ve Kerem Bürsin’in de Serkan karakterlerine hayat verdiği dizinin kamera arkasında keyifli bir ortam var.

Hande Erçel de her fırsatta yoğun da olsa çalışırken keyifli anlar da yaşadıklarını aktaran paylaşımlar yapıyor. Bazen set çalışanlarına “zorla” “En çok beni mi, Kerem’i mi seviyorsunuz?” sorularını sorup olumlu yanıt aldığı kimi videoları da dahil buna tabii…

Eğlenceli kişiliğiyle dikkat çeken oyuncu, dizide Kerem Bürsin’in oynadığı Serkan Bolat karakterinin annesi Aydan’ı oynayan Neslihan Yeldan ile de bir fotoğraflarını yayınladı. Oyuncunun paylaşımında hem kendisinin hem de Neslihan Yeldan’ın yüzüne “Girls Gang” (Kızlar Çetesi) notunu düştüğü de görülüyor.

İŞTE HANDE ERÇEL’İN O PAYLAŞIMI: