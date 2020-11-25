Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel'den 109 bin TL bağış

Dün 27 yaşına basan Hande Erçel, günler öncesinden anlamlı bir çağrı da bulundu. Güzel oyuncu, "Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım" diyerek Kansersiz Yaşam Demeği'ne bağışta bulunulmasını istedi.

Takvim'de yer alan habere göre Hande Erçel'in çağrısına kayıtsız kalmayan sevenleri, derneğe dün akşam saatlerine kadar 109 bin TL bağışta bulundu.

2019 yılında annesi Aylin Hanım'ı kanser sebebiyle kaybeden Hande Erçel'in organize ettiği yardım "Annesini gururlandırdı" dedirtti.