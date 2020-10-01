Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel sosyal medyayı yine salladı!

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile büyük beğeni toplayan Hande Erçel sosyal medayayı yine salladı. Son zamanların en popüler isimleri arasında yer alan Erçel takipçilerini mest etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmeyen güzel oyuncu bir dergiye verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

Oyuncunun sosyal medyada paylaştığı dergi pozu ise rekor beğeni aldı. Paylaşıma 1,5 milyon beğeni ve 15 bin yorum yapıldı.

Dergiye yaptığı açıklamada fit görüntüsünün nedenini anlatan oyuncu, “Hep sağlıklı besleniyorum. Saçmaladığımı düşündüğüm günler oluyor ama kendime izin veriyorum. Zaten vücut, ihtiyacı olanı sana söylüyor” diye konuştu.