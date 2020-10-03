Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin'den sosyal medyayı sallayan Hande Erçel paylaşımı!

Fox TV’nin popüler dizisi Sen Çal Kapımı'nın başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Aralarında aşk dedikoduları çıkan ikili etkileyici enerjileri ve başarılı uyumları ile büyük beğeni kazanıyorlar. Zaman zaman instagram hesapları üzerinden paylaşım yapan ikilini set halleri de büyük ilgi görüyor.

Hande Erçel ile sevinç anlarından bir kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Kerem Bürsin, hafta sonunun güzel geçmesi dileğinde de bulundu. Sen Çal Kapımı dizisinden yansıyan bu paylaşım, iki ünlü ismin hayranlarını da mutlu etti. 1 milyon 300 binden fazla beğeni alan paylaşıma binlerce de yorum geldi.

İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım;

HAVE A GREAT WEEKEND FOLKS! #sençalkapımı @handemiyy @mfyapimtv