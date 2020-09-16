Sen Çal Kapımı'nın Kaan Karadağ'ı İsmail Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisi her bölümüyle yeni rekorları alt üst etmeye devam ediyor.

Başrollerinde Kerem Bürsin ile Hande Erçel’in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz’ın ayrıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İsmail Ege Şaşmaz’ın yerine ise tansiyonu yükseltecek yeni bir erkek oyuncunun arandığı söylenmekte.

KAAN KARADAĞ KİMDİR?

Büyük bir inşaat ve mimarlık şirketinin sahibi. Serkan’ın baş düşmanı. O da Serkan kadar acımasız ama işin içinde karanlık ilişkiler de var. İş alabilmek için para yedirmek, ihaleye fesat karıştırmak, tehdit vb her türlü yol onun için mübah. Akıllı, küstah, kötücül bir adam.

İSMAİL EGE ŞAŞMAZ KİMDİR?

1993 yılı Manisa doğumlu İsmail Ege Şaşmaz, oyunculuk kariyerine tiyatro ile başlamıştır. İlk ekran deneyimini 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisi ile gerçekleştiren oyuncunun bazı dizi projeleri; Serçe Sarayı, Aşk Yalanı Sever, Aşk Laftan Anlamaz, Mehmetçik Kut’ül Amare’dir.