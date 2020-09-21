Sen Çal Kapımı'nın Figen’i Sitare Akbaş’a ödül verildi. Akasya Durağı dizisinin Zeyno’su olarak ekranda iz bırakan Sitare Akbaş, şimdilerde Sen Çal Kapımı dizisinde Figen Yıldırım karakterini canlandırıyor. Fifi’yi canlandırmaktan büyük keyif alan Sitare Akbaş, başarılı performansı ile Altın Koza ödülleri ile gururlandı.

Sen Çal Kapımı dizisiyle birlikte sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, bu ödülü yer aldığı Ben Bir Denizim isimli filmdeki karakteriyle elde etti.

Umut Evirgen’in senaryosunu yazdığı ve yapımcılığı ile yönetmenliğini de üstlendiği filmdeki başarılı performansı Sitare Akbaş’a 27. Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödül getirmiş oldu. Akbaş, ödülünü Menderes Samancılar’ın elinden aldı.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sitare Akbaş, 6 Ekim 1988 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tam adı; Makbule Sitare Akbaş’tır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

Kariyerine ilk adımı Beşinci Boyut dizisiyle atan ve Akasya Durağı dizisinde hayat verdiği Zeyno karakteri ile tanınmaya başlayan Sitare Akbaş, daha sonra Fatmagül’ün Suçu Ne?, Dila Hanım, Emanet, Urfalıyam Ezelden, Analar ve Anneler dizileriyle devam etmiş, daha sonra İstanbul Sokakları dizisinde yer almıştır. Şimdilerde Fox TV’de yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisinde Fifi karakterine hayat veriyor.