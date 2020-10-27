Sen Çal Kapımı'nın Engin'i Anıl İlter kızının çizdiği resmi göğsüne kazıttı

Oyuncu Anıl İlter, 2009 yılında İpek İlter ile nikah masasına oturmuş ve bu evlilikten Nil adında bir kızı dünyaya gelmişti. Kızıyla fotoğraflarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan İlter, son olarak kızının yaptığı bir resmi vücuduna kazıttı. "Canım babam" yazılı resmi göğsüne çizdiren oyuncu, paylaşımına "Tarihe Not: Ben hep senin çizdiğin gibi kalıcam." mesajını not düştü.

Anıl İlter'in bu anlamlı dövmesi hayranlarından yüz binlerce beğeni aldı...

ANIL İLTER KİMDİR?

Anıl İlter, Kocaeli Üniversitesi Spor Akademisi mezunudur. Bir dönem profesyonel futbol oynamıştır. İlerleyen yıllarda sunuculuk ve oyunculuğa yönelmiştir.

İlter, önceleri reklam filminde oynamıştır. Kuşdili oyunculuk merkezinden oyunculuk eğitimi almıştır. Ece dizisi için MedYapım tarafından ilk profesyonel oyunculuk teklifi gelmiştir. 2010 yılında Sedat karakteri ile Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisine dahil olmuştur 2012 yılına kadar bu rolü üstlenmiştir. Kahireli Palas, Kavak Yelleri, Gece Gündüz, Ölümsüz Kahramanlar dizilerinde rol almıştır. 2014 yılında Üç Arkadaş dizisinde Mahir Türkmen karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında Kızıl Elma dizisinde rol almıştır ve en son da 2015 yılında Ali rolü ile Kara Ekmek dizisinde oynamıştır. 2010 yılında Bir Avuç Deniz ve 2015 yılında Köstebekgiller: Perili Orman filmlerinde rol almıştır

Alabora, Ekmek Arası, FotoModo, Fazla Mesai, Cevap Sende gibi televizyon programlarının yanında birçok ünlü markanın özel programlarında sunuculuk yapmıştır. Şu sıralar kendi yapım firması olan Absürt Yapım'da yapımcılık yapmaktadır.

2009 yılında İpek İlter ile evlenmiştir ve bu evlilikten Nil adında bir kızı vardır. İlter, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır.