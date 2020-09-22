Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in pozlarına Kerem Bürsin'in yorumu bekleniyor

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel'in pozlarına Kerem Bürsin’in yorumu bekleniyor. Rol arkadaşı Kerem Bürsin ile yakıştırılan güzel oyuncunun sosyal meyda paylaşımları çok konuşuluyor. Erçel'in yeni paylaşımına birçok hayranı, Kerem Bürsin’in yorum yapmasını istedi ama o yorum bir türlü gelmedi.

İşte, Hande Erçel'in o pozu..

Hande Erçel hayranları iltifat üstüne iltifat yaptı. Hayranlarından, “Gerçekten bir bulut gibisin. Kerem Bürsin’in yorumunu bekliyorum. O kadar güzelsin ki, anlatacak kelime bulamıyorum” gibi ifadelerle birçok yorum paylaşıldı.