Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in makyajsız hali şoke etti

Sen Çal Kapımı dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile beğeni toplayan Hande Erçel'in makyajsız hali şoke etti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyuncunun güzelliği şaşırttı. Murat Dalkılıç ile olan birlikteliğini noktaladıktan sonra adı oynadığı diziden partneri Kerem Bürsin ile anılan Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla da büyük beğeni topladı.

HANDE ERÇEL KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Hande Erçel 24 Kasım 1993 yılında Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.