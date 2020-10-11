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  • Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı
11 Ekim 2020 Pazar 10:49 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı. Son zamanların en sevilen yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı'nın yıldızı Hande Erçel güzelliği ve oyunculuğu ile dikkat çeken isimlerden biri. Rol arkadaşı Kerem Bursin ile yakıştırılan Hande Erçel'in eski halini görenler şoke oldu.

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in eski halini görenler şoke oldu. Estetiksiz haliyle görenleri hayrete düşüren Hande Erçel'in değişimi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldığı haberlerinin ardından yeniden gündeme gelen Hande Erçel rol arkadaşı Kerem Bursin ile yakıştırılıyor.

İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali...

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