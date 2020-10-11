Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in estetiksiz hali herkesi şaşırttı

Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'in eski halini görenler şoke oldu. Estetiksiz haliyle görenleri hayrete düşüren Hande Erçel'in değişimi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Sevgilisi Murat Dalkılıç ile ayrıldığı haberlerinin ardından yeniden gündeme gelen Hande Erçel rol arkadaşı Kerem Bursin ile yakıştırılıyor.

İşte Hande Erçel'in estetiksiz hali...