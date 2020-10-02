Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den dizinin Serkan'ı Kerem Bürsin'e iltifat

Son zamanların popüler dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisinin yıldızı Hande Erçel, rol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Erçel, adının aşk dedikolarına karıştığı Kerem Bürsin'e iltifatlar etti.

Güzel oyuncu Hande Erçel ayrılık sonrası adının aşk dedikodusuna karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin hakkında Marie Claire Dergisi'ne şu açıklamalarda bulundu;

“Kerem gerçekten insanı motive eden, özverili ve enerjisiyle, yükselten bir partner. Sette hangi koşulda olursa olsun tüm ekibin yüzünü güldürür. Yakaladığımız uyum da birlikte çok eğleniyor oluşumuzdan bence.”

Kerem Bürsin de kısa süre önce Hande Erçel için “Müthiş bir insan, çok tatlı. Sıfır egosu var. Beni motive ediyor. Kendimi çok şanslı hissediyorum” demişti.