Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel'den 250 TL'lik maske açıklaması

Kerem Bürsin'le başrolü paylaştığı 'Sen Çal Kapımı' dizisi ile adından söz ettiren ve bir ara Bürsin'le aşk yaşadığı iddiası çıkan Hande Erçel, özel hayatı hakkında konuştu. Erçel, dizinin çok güzel gittiğini, rutin kontrolleri yaparak çekimlerin devam ettiğini söyledi.

250 TL'LİK MASKE Mİ KULLANIYOR?

Uçankuş'un haberine göre; güzel oyuncu, "250 TL'lik tek kullanımlık özel tasarım maske takıyor" şeklindeki haberlere açıklık getirdi. '250 TL'lik maske' iddiasını ilk defa duyduğunu belirten Erçel, maskeyi arkadaşının hediye ettiğini açıkladı.

HANDE ERÇEL'DEN EVLİLİK AÇIKLAMASI

Evliliğe karşı bakış açısının değişmediğini dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, "İsterse insanlar evlenir, istemezlerse evlenmezler. Her zaman aynı bakıyordum” dedi. Hande Erçel, aşk hayatıyla ilgili ise "Şu an iş yapıyorum bilemem, hayat ne getirir belli olmaz" ifadelerini kullandı.