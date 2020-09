Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel, yine kalpleri çaldı!

Sen Çal Kapımı dizisinde Eda karakterine hayat veren Hande Erçel, yine kalpleri çaldı. Oyunculuğu ve güzelliği ile dikkat çeken Erçel'in sosyal meyda paylaşımları büyük ses getiriyor. Erçel’in takipçileri onu her haliyle seviyor ve ilgiyle izliyor. Merakla paylaştığı her postun, her story’nin takipçisi olanlar, binlerce, milyonlarca beğeni ve yorumla yanıt veriyorlar.

Instagram’da 16 milyon 200 bine ulaşan ve herkese nasip olmayacak bir kitleye sahip oyuncu. Kerem Bürsin ile birlikte rol aldıkları dizinin de etkisiyle daha da büyüyor bu sayı gün geçtikçe.

Son olarak ise herkesin kalbine dokunan bir paylaşım daha yaptı. Erçel’in genelde yeğeni Mavi ile verdiği duygu dolu pozlar, bu kez minik ve sevimli bir yavru köpekle oldu.

Henüz çok küçük olduğu görülen ve isminin de Luna olduğunu yazdığı notla belirten Erçel’in yavru köpeği sevgiyle öptü o anlar fotoğrafa yansımıştı. İşte Erçel’in o paylaşımı: