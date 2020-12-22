Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel yaktı geçti! Kırmızı elbisesiyle mest etti
Murat Dalkılıç'ın Instagram'da takipten çıkmasıyla gündeme gelen Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel yaptığı son paylaşımla adeta büyüledi. Güzelliği ile bütün dikkatleri üzerine çeken Hande Erçel kırmızı elbisesiyle verdiği pozu paylaştı. Erçel'in takipçileri kırmızı elbiseli paylaşımına büyük ilgi gösterdi.
Kerem Bürsin'le adı aşk dedikodularına karışan ancak konuya ilişkin sessiz kalan Hande Erçel, sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya hız kesmeden devam ediyor. Oyuculuk performansı ile beğeni toplayan Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel Instagram hesabının hikaye bölümünden kırmızı elbisesiyle paylaşımda bulundu.
'Top Beauty World 2020'nin 'En Güzel 100 Kadın'ı listesinde ilk sırada yer alan Hande Erçel, makyajsız hali ile dikkat çekti. Makyajsız halini paylaşan ancak giydiği dekolteli elbisesiyle hayranlarını büyüleyen Erçel'e beğeni yağdı.
'MURAT'A NİSPET YAPIYOR' İDDİASI
Hande Erçel'in verdiği bu poz geçtiğimiz aylarda ilişkisini noktaladığı Murat Dalkılıç'ın kendisini Instagram'da takipten çıkmasına nispet olarak yorumlandı.