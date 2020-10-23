Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel şarkı söyledi! Herkes merak içinde: Kendi sesi mi?

Sen Çal Kapımı 16. bölüm fragmanı dizinin takipçilerini ikiye böldü. Fox Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi ile başarılı bir çıkış yakalayan Hande Erçel kariyerine başarılı adımlarla devam ediyor. Kerem Bürsin ile birlikte oynadıkları dizideki Eda karakteriyle çok beğenilen oyuncu hayranları tarafından sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuluyor.



HANDE ERÇEL’İN KENDİ SESİ Mİ?

Sen Çal Kapımı’nın 16. bölüm fragmanında Hande Erçel’in şarkı söylemesi hayranlarını ikiye böldü. Hayranlarının bir kısmı Erçel’in kendi sesi olduğunu iddia ederken diğer kısmı ise “playback” yaptığını söyledi. Bazı hayranları ise Erçel’in kendi sesinin şarkıyı söyleyen kişiden daha güzel olduğunu ve kendi sesiyle söylemesi gerektiği yönünde eleştirilerde bulundu.



