Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel en büyük hayalini açıkladı... Bunu yaptığını kimse bilmiyor!

'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Hande Erçel, kapak kızı olduğu MAG Dergisi'nde güzelliğini sergiledi. Dergide samimi açıklamalarda bulunan Erçel sanat aşkını da bir kez daha gözler önüne serdi. Resim sanatına merak duyan Hande Erçel, yakın zamandaki tek isteğinin, yaptığı eserleri sergilemek olduğunu aktardı.

Karantina döneminde tablolar yapan ve bunları çocukların yararına satışa sunmak istediğini söyleyen Erçel, eserlerini bir an önce sanatseverlerle buluşturmanın hayalini kuruyor.

HANDE ERÇEL: İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM

MAG Dergisi’ne konuşan oyuncu, en büyük hayalinin sorulması üzerine ‘’Birçok hayal sayabilirim. Hayallerim, her deneyimim ile daha da büyüyor. Yakın zaman içinde yapmak istediğim ilk şey tablolarımı sergilemek’’ dedi. İş ve özel hayatı hakkında sorulan sorulara da yanıt veren Erçel, ‘’İşimi çok seviyorum. Her fırsatta kendimi daha çok geliştirmeye çalışıyorum. İş dışındaki hayatımı ise mümkün olabildiğince kapalı tutmaya çalışıyorum’’ yanıtını verdi.