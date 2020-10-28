Sen Çal Kapımı'nın Ceren'i Melisa Döngel kafeye alınmayınca olay çıkardı: Siz bittiniz, sizi bitireceğim!

Şimdilerde "Sen Çal Kapımı" dizisinde rol alan oyuncu Melisa Döngel, geçen ay arkadaşlarıyla birlikte bir kafeye gitti. Oyuncu ve arkadaşları içeri girmek istedi ancak kafe çalışanları, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda müşteri kabul ettiklerini dile getirdi, ünlü oyuncu ve arkadaşları kapıdan geri çevrildi.

OLAY ÇIKARDI

Tv100'ün haberine göre; aldığı cevap karşısında sinirlenen Döngel, kafe çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Hatta iddiaya göre daha da ileri gitti, "Siz bittiniz, sizi bitireceğim" diyerek tehditler savurdu. Melisa Döngel'in arkadaşları da kafe çalışanlarına hakaretler yağdırdı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Üç kafe çalışanı iş yerinin güvenlik kameralarından o anlara ait kayıtları aldı, Melisa Döngel ve arkadaşları hakkında hakaret ve tehdit suçlamasıyla şikayette bulundu. Ekipler şikayet üzerine ifadesini almak için oyuncunun evine gitti ama Döngel evde değildi. Dosya, 'şahıs adreste bulunamamıştır' denilerek adliyeye gönderildi. Hakkında suç duyurusu yapılan Melisa Döngel ve arkadaşlarının savcılık tarafından ifadelerinin alınacağı öğrenildi.