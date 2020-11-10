Sen Çal Kapımı, Sefirin Kızı, Hercai ve İyi Günde Kötü Günde yarışında şaşırtan sonuç!

Dizilerin sosyal medya hesaplarına gelen ölçümler sonunda ilginç kategoriler de ortaya çıkıyor. En çok konuşulan kadın oyuncu, en popüler dizi, en popüler erkek karakter vs gibi kategorilerde değişik isimler, farklı diziler ön plana çıkıyor. En popüler dizi çifti sıralamasında çıkan sonuca çok şaşıracaksınız..

Geçtiğimiz ay, yani Ekim ayında sosyal medya üzerinden dizilere gelen iletiler baz alınarak ‘En Popüler Çift’ araştırmasını yapan Somera’nın verileri, ilginç bir durumu da ortaya çıkardı.

Zira, geçtiğimiz haftalarda ekrana veda eden Kanal D’nin İyi Günde Kötü Günde dizisi, beklediği ilgiyi görememiş ve kanal yönetimi de final kararı almıştı. 6 bölüm ekranda yer almasına karşılık, sosyal medyada çok fazla dikkat çekmesi de çok ilginç bir durum...

Muhtemelen Elçin Sangu hayranlarının yoğun sosyal medya mesajlarından dolayı böyle bir sonuç ortaya çıkmış oldu. Dizinin final yapması sebebi ile çok fazla eleştiri gelmiş ve konuşulmuştu.

Somera’nın verilerine göre sosyal medyada en popüler çift İyi Günde Kötü Günde dizisinde Elçin Sangu ve Ozan Dolunay’ın oynadığı Leyla ve Sarp karakterleri olmuş.

Sen Çal Kapımı’nda Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in oynadıkları Eda ve Serkan ise 2. sırada yer alıyor.

3. sırada ise Nare ile Sancar, yani Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in oynadığı karakterler var.

4. sırada Reyyan ve Miran, yani Hercai dizisinde Akın Akınözü ve Ebru Şahin’in oynadığı karakterler var.





5. sırada ise Ezgi ve Özgür yani Bay Yanlış dizisinde Özge Gürel ve Can Yaman yer alıyor.

İşte Ekim 2020 en popüler çiftler;