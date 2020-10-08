Sen Çal Kapımı reytinglerde tokat yedi!

Sen Çal Kapımı dizisi, bir ara sezonun en iyi reytinglerini alan yapım yapımıydı. Ayrıca youtube’da yayınlanan fragmanları her hafta 15-20 milyon arasında izlenme elde ediyordu ki, bu durum artık normal bir hal almıştı. Sen Çal Kapımı ilk defa reytinglerde tokat yedi.

Sen Çal Kapımı dizisinin 13. bölümünün reytingleri büyük bir düşüşün işaretlerini gösteriyor. İzleyici güçlü diziler ortaya çıkınca ilk romantik komedilerden vazgeçer diye bir düşünce vardı. Bunun çok da yanlış olmadığı bir kez daha ortaya çıktı.

Totalde 4.8, AB’de 5,11 ve ABC1’de 5,45 reytingler alan Sen Çal Kapımı, geçen haftalara göre sert bir düşüş yaşadı. Dizi bu sonuçlarda kalabilir ise mutlaka devam edecek.

Sen Çal Kapımı, Çarşamba akşamlarının en çok izlenen dizisi konumundan bir anda en çok izlenen 3. dizisi konumuna düştü. Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizileri, Fox TV’nin eğlenceli dizisini geçmeyi başardı. İşte güncel reyting sonuçları;