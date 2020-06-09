09 Haziran 2020 Salı 11:40 | Son Güncelleme:
Sen Çal Kapımı dizisinin başrolleri Kerem Bürsin ve Hande Erçel kelepçelendi!
Sen Çal Kapımı dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından set arkasını paylaştı. Bürsin, partneri Hande Erçel ile çektiği kısa bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.
Başrolünü Hande Erçel ile paylaştığı Sen Çal Kapımı ile setlere dönüş yapan Kerem Bürsin, sosyal medya hesabından dizinin setinde çektiği bir videoyu paylaştı. Kısa bir süre önce başlayan dizinin çekimleri son hızıyla sürerken Bürsin, Hande Erçel’le kelepçelenmiş bir anın videosunu paylaştı.