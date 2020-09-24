Sen Çal Kapımı dizisine sürpriz bir isim geliyor!

Çarşamba akşamları reyting birinciliğini kimseye bırakmayan Fox TV’nin sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni sezonda da emin adımlarla ilerliyor. Dizide Serkan ve Eda arasındaki çekimin iyice güçlenmesiyle birlikte izleyici de diziyi daha heyecanla takip ediyor. 12. bölümde ikilinin daha da yakınlaşacağı ve aşk itirafının tam sahnelerinin yer alacağı diziye bir de yeni transfer haberi geldi.

Pamir Pekin Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna katılıyor. Altan Dönmez’in yönetmenliğini yaptığı ve MF Yapım imzalı diziye Pekin’in katıldığı kulis bilgisini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter hesabından paylaştı.

Pamir Pekin daha önce Parmaklıklar Ardında, Lale Devri, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri, İlişki Durumu Karışık, Hayat Şarkısı ve son olarak da Yuvamdaki Düşman dizisinde oynamıştı.

PAMİR PEKİN KİMDİR?

Pamir Pekin 31 Mayıs 1979 İstanbul’da dünyaya geldi.

İstanbul’da üniversite kazanarak, ekonometri bölümünü okumuş ve bu bölümü de bitirmiştir. Mezun olduktan sonra modellik yapmaya başlamış ve bu sektör üzerinde adım adım ilerlemiştir.

Özellikle reklam yüzü ile ön plana çıkmaya başlayarak, Veli Çelik ile tanışmasının ardından, kariyerinde büyük bir dönüm noktası olmuştur. Böylece ilk dizisi olan Komiser Nevzat adlı dizide Komiser Ali rolü ile 28 yaşında oyunculuk sektörüne atılmıştır.

2008 yılında ise Vurgun adlı dizi ile devam etmiştir. 2014 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Elkaz Mirza adı ile rol almıştır. Burada da kendini göstermeye devam ederek, 2015 yılında Gönül İşlerinde Komiser Kemal rolüne sahip olmuştur. Aynı yıl içerisinde de Murat rolü ile İlişki Durumu Karışık dizisinde kariyerini sürdürmüştür.