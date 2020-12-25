Sen Çal Kapımı dizisine bir bomba transfer daha! Bakın hangi karakteri canlandıracak

Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisi kadrosunda yeni bir isim dahil oldu. Son olarak Eda Ece ve Şevval Sam gibi başarılı isimlerle Yasak Elma dizisinde rol alan Hakan Karahan’ın yeni adresi Sen Çal Kapımı oldu. Ünlü oyuncu Hakan Karahan Sen Çal Kapımı dizisinde Şef Alexander Zucco karakterine hayat verecek.



HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısıdır ve yapmış olduğu bazı çalışmalarında gerçek ismi yerine Sinan ismini kullanmaktadır.

Liseyi Robert Kolej'de, üniversite eğitimini de University of Miami'de işletme üzerine tamamlamıştır. İş hayatına 1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours şirketinde başladı. 2003 yılına kadar aktif olarak sürdürdüğü iş hayatının yanı sıra çeşitli yayın organlarında yetmişe yakın makale ve yazı yazmıştır.

Uzun süre profesyonel olarak voleybol oynayan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan Aikidocu’dur. Hakan Karahan; Sağır Oda, Gölgesizler, Kaptan Feza, Ateşin Düştüğü yer, Yüreğine Sor, Zeytin Tepesi, Kaçak, Senden bana kalan gece, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasap havası ve Kadın gibi pek çok dizide rol almıştır.

Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Nadir karakterine hayat veren Hakan Karahan, 1.83 metre boyunda ve 80 kilodur.

Kitapları:

1996 – Yeni Başlayanlar İçin Aikido

1998 – Kafamdaki Ses (Şiir)

2000 – İntizar (Şiir)

2001 – Sürüden Ayrı (Roman)

2004 – Ondokuz (Roman)

2005 – Azrail (Roman)

2006 – Ama Öyle (Denemeler)

2007 – Kıyamet Haritası (Roman)

2012 – Nehirde Kayan Yıldızlar (Roman)

2014 – Abluka (Roman)

2018 – Lütfen Beni Öldür (Roman)

Senaryo:

2007 – Sağır Oda (TV Dizisi)

Film Yapımları:

2009 – Gölgesizler (Hasan Ali Toptaş'ın romanından sinema filmi)

2010 – Kaptan Feza

Hakan Karahan’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2007 – Sağır Oda (Oğuz) (TV Dizisi)

2009 – Gölgesizler (Bekçi) (Sinema Filmi)

2010 – Kaptan Feza (Ömer) (Sinema Filmi)

2010 – Yüreğine Sor (Yakup) (Sinema Filmi)

2010 – Ses (Sinema Filmi)

2012 – Ateşin Düştüğü Yer (Osman) (Sinema Filmi)

2013 – Karaoğlan (Baybora) (Sinema Filmi)

2014 – Kaçak (Kız Taylan) (TV Dizisi)

2014 – Zeytin Tepesi (Ragıp) (TV Dizisi)

2014 – Gece (Cemal) (Sinema Filmi)

2015 – Senden Bana Kalan (Hamdi) (Sinema Filmi)

2015 – Kasap Havası (Semih) (Sinema Filmi)

2015 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Özer) (TV Dizisi)

2016 – Sen Sağ Ben Selamet (Sinema Filmi)

2017 – Kervan 1915 (Sinema Filmi)

2018 – Kadın (Nezir) (TV Dizisi)

2019 – Yasak Elma (Nadir) (TV Dizisi)