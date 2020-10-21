Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan ve Eda arasında soğuk savaş başlıyor!

Romantik komedi dizisinde Eda ve Serkan ayrılığı dram sahneleri ile beraber geldi. Ancak herkes Serkan’ın Eda’ya yaptıklarından sonra pişman olup, kapısına dayanacağını düşünüyor. Dizinin 15. bölümünden 2. fragmanında Eda diyor ki: “”Umarım bir gün deli gibi pişman olursun, baktığın her yerde beni görürsün Serkan Bolat.”

Serkan Bolat ise ailesinin yaptıklarının bedelini hem kendisine hem de Eda’ya ödetmeye kararlı. “Gerçeği öğrenmesindense benden nefret etsin daha iyi” diyen Serkan’ın ne zaman pes edeceği ise heyecanla bekleniyor.





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Eda, Serkan’ın onu terk etmesiyle mahvolur. İtalya’ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir.

Eda’nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat’la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan’la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe’nin teklifini kabul eder.

Eda’yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda’yı görünce çıldırır. Ama Efe’nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz.

Eda Serkan arasında soğuk savaş başlar. Ofistekiler de şaşkındır. Eda tatlı tatlı intikamını alırken, Serkan’ı çileden çıkartmaktadır.



