Sen Çal Kapımı dizisinde flaş ayrılık! Sen Çal Kapımı'nın Efe'si Ali Ersan Duru veda ediyor

Son zamanlarda reytingleri düşen Sen Çal Kapımı dizisi için gün değişikliğine gidilmişti. Bugün yayın akışında yer almayan Sen Çal Kapımı artık cumartesi akşamları seyircisinin karşısına çıkacak. Dizide gün değilikliğinin ardından flaş ayrılık haberi de geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine Ayşe Üner Kutlu'nun yazdığı, Altan Dönmez'in ise yönettiği MF Yapım imzalı diziye 13. bölümde Efe Akman karakteriyle katılan Ali Ersan Duru 21. bölümde ekibe veda edecek.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fox Tv'nin 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayın akışında yer almayan dizinin yeni bölümü 20 Kasım 2020 Cumartesi günü ekrana gelecek.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.