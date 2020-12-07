'Sen Çal Kapımı' dizisinde ayrılık rüzgarı! Bige Önal veda mı ediyor?

"Sen Çal Kapımı" dizisindeki değişiklikler sosyal medyada geniş yankı buluyor. Dizide başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in yanı sıra adından söz ettiren bir isim daha var; Bige Önal. Oyuncu başka dizilerde de yer almış olmasına karşılık, Sen Çal Kapımı dizisinde daha çok ön plana çıktı.

Bige Önal, dizide Serkan’ın eski nişanlısı Selin’i oynuyor. Sade ve doğal oyunculuğu, doğal ve samimi duruşuyla da dikkat çeken bir isim Bige Önal.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNDE AYRILIK RÜZGARI

Ancak Sen Çal Kapımı dizisindeki son gelişme ise Bige Önal ile ilgili kafaları karıştırdı. Zira diziye yeni bir soluk olarak İlayda Çevik geldi. Balca isimli bir karakteri oynayan Çevik’in dizideki rolü de ortaya çıktı.

Yeni yayınlanan tanıtımla birlikte Balca’nın, Selin’in yerine göz diktiği görülüyor. Eda’nın işe yeni birisini almasının da Selin karakterinin hikayeden çıkabileceği tahminlerini büyütüyor. Konuyla ilgili gelişmeler ise şimdiden merak konusu...