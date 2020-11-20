Düşük reytinglerin ardından Sen Çal Kapımı dizisi için kritik karar verildi. Bu düşüş sonrasında ise Zümrüdüanka ile yer değiştiren Sen Çal Kapımı için, bu karar ateş hattı olan Çarşamba rekabetinden çıkması ve daha dişine göre dizilerle rakip olması anlamına geliyor.

Kuzey Yıldızı, Bir Annenin Günahı ve Gönül Dağı isimli dizilerle yarışacak olan Sen Çal Kapımı için bu değişiklik kararının bir kurtuluş olabileceği görülüyor.

Sen Çal Kapımı dizisi yeni bölümüyle 21 Kasım Cumartesi Saat 20.00’de FOX’ta 19.bölümü ile ekrana gelecek. Yeni bölümden yeni görüntüler de yayınlandı. Eda’nın masalı ve Serkan’ın “Ben böyleyim” sözleri dikkat çekiyor.

Eda ve Serkan’ın son tartışmaları, Eda’nın Serkan’a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda’nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda’nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda’ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor.

Seneler önceki kazayı, Eda’nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda’nın peşine düşüyor.

Serkan’ın Eda’ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan’ın evine Selin’in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi?



