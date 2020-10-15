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15 Ekim 2020 Perşembe 11:14 | Son Güncelleme:

Sen Çal Kapımı dizisi için işler yolunda gitmiyor

Sen Çal Kapımı dizisi için işler yolunda gitmiyor

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı için işler yolunda gitmiyor. Dizinin düşüş trendinde olduğu artık netleşti. Kuruluş Osman ve Sadakatsiz dizilerinin başlamasının ardından Sen Çal Kapımı'nın tüm havası yavaş yavaş sönmeye başladı.

Sen Çal Kapımı dizisi için işler yolunda gitmiyor. Temmuz ayında başlayan ve yaz ekranının en başarılı yapımı olan Sen Çal Kapımı, reyting listesinde geçen hafta ciddi bir düşüş yaşamıştı. Reytinglerdeki bu düşüş rakip dizilerin güçlü duruşundan kaynaklanıyordu. Kerem Bürsin ve Hande Erçel sempatisi ve başarılı uyumları artık eskisi kadar reyting getirmemeye başladı.

Sen Çal Kapımı dizisinde hikaye de izleyicilerin pek beklendikleri gibi gitmiyor. Serkan ve Eda’nın ayrılıkları izleyicilerin içine oturdu belki ama, ekran başında aşk görmeyi daha çok isteyen bir hayran kitlesi olduğunu unutmamak lazım.

Sen Çal Kapımı dizisi bu hafta da reytinglerde düşüş yaşadı. 7-8 reytinglerde geri gelen dizi 4’lü reytinglerle birlikte izleyicilerinin neredeyse yarıya yakınını kaybetmiş gibi duruyor.

Sen Çal Kapımı 14 Ekim akşamı reytinglerde totalde 6. olurken, AB grubunda 7. sırada yer aldı.ABC1 grubunda ise yine 6.’lık elde etti.

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