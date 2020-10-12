Yaz sezonu dizileri arasında yer alan Sen Çal Kapımı dizisi için asıl sınav şimdi başlıyor. Bu zamana kadar reyting sıralamasında düşmeyen dizi yeni sezonun başlaması ile listedeki yeri değişti. Kuruluş Osman, Sadakatsiz dizilerinin yanına bir de Şeref Sözü geliyor… Show TV’nin yeni dizisinin de 14 Ekim’de başlaması ile birlikte dizi yarışı daha da sert bir hal alacak.

Doğduğun Ev Kadirindir ve Benim Adım Melek dizilerinin de kendi kitleleri olduğu ve iyi durumda bulunduklarını da unutmamak lazım. Star TV’de Güvercin dizisinin son 3 bölümünü çarşamba akşamları ekrana gelecek. Yani zorlu bir reyting yarışı var.

Sen Çal Kapımı dizisi bunca dram işinin arasında ne kadar varlık gösterecek merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta dizinin reytinglerinde önemli bir gerileme yaşandı. Bu durum da yapımın dram projeleri karşısında aldığı ilk ciddi darbeydi…

Sen Çal Kapımı’nın 14.bölümünde bu geri çekilme devam mı edecek, yoksa reytinglerde yeniden toparlanma mı yaşanacak, sonuçlar büyük önem taşıyor.

Yeni bölümde Eda ve Serkan arasında geçmişi geride bırakamama durumu var. Anne ve babasının yanında olmasını engelleyen her kim ise affetmeyeceğini söyleyen Eda’nın ağır sözleri var. Serkan ise “Bitti” diyor ve Eda’ya beklemediği bir darbe vuruyor.



