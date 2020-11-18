Sen Çal Kapımı bugün neden yok, bitti mi, gibi soruları gündemde yer aldı. Her hafta çarşamba günü izleyici karşısına çıkan dizi bugün Fox Tv'nin yayın akışından görülmedi. Kerem Bursin ve Hande Erçel'in yer aldığı yapımın yönetmen koltuğunda Altan Dönmez yer oturuyor. Sen Çal Kapımı bugün neden yok, bitti mi? Sen Çal Kapımı yeni bölüm ne zaman?

SEN ÇAL KAPIMI BUGÜN NEDEN YOK, BİTTİ Mİ?

Sen Çal Kapımı dizisi bitmedi. Fox Tv'nin 18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayın akışında yer almadı. Dizi Cumartesi gününe alındı. Sonuç olarak dizi her cumartesi izleyici karşısına çıkacak.

SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sen Çal Kapımı yeni bölüm 21 Kasım Cumartesi günü ekrana gelecek. Sen Çal Kapımı 19. bölümü ile Fox Tv'de yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.