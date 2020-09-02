Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 8. bölümde neler oldu?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı 8. bölümü ile ekranlara geliyor. Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelmesi ile başlayan hikayede Serkan ve Eda arasında sular durulmuyor. İzleyiciler heyecanla yeni bölümü ve yeni bölüm fragmanını bekliyor.

SEN ÇAL KAPIMI 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 9. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan, çalınan tasarım konusunda Eda’yı suçladı, Eda “ Bir daha yüzümü göremezsin” dedi. Şimdi Eda’sızlığa nasıl alışacak bakalım. Eda, Serkan’a suçsuzluğunu ispatlayacak, çok gururuna dokundu çünkü. Serkan ise gururundan Eda’ya “geri gel” diyemiyor.

Ferit, Serkan’la Eda’nın ayrılık haberine kendine engel olamadan sevinen Selin’e çok içerliyor. Ferit için de tehlike çanları çalıyor.

Bu sırada Serkanlar’ın tasarımın patenti ile ilgili olan acil bir sorunu ancak Eda olursa çözebilecekleri ortaya çıkıyor…

7. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa? Eda, Serkan’ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Sen Çal Kapımı dİzisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.