Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 7. bölümde neler oldu?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrolde olduğu yaz dizisi Sen Çal Kapımı, Fox Tv ekranlarında yayınlanıyor. İzleyicilerin beğenisini toplayan dizinin 7. yeni bölümü bu akşam izleyicilerle buluşacak. Heyecanla beklenen bu bölümde Serkan, Eda'ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda'nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa?

SEN ÇAL KAPIMI 8. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 8. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 7. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, Eda’ya ilk kez içini açtı, çok özel bir sırrını paylaştı onunla… Eda, paylaştıkları anın büyüsüne kapılmış eve döndüğünde Ayfer, Eda’nın mutlulukla parlayan gözlerini fark eder hemen. Eda gerçekten aşık mıdır yoksa? Eda, Serkan’ın büyüsüne kapılmaktan çok korkuyor… Ama Serkan’dan uzak durmak o kadar zor ki. Ertesi gün Serkan’ın doğum günü… Ama tabii ki Serkan Bolat doğum günü kutlamaktan nefret ediyor. Üstelik söylentiye göre doğum günlerini Selin’le geçiriyormuş. Bu sene de öyle olacak. Üstelik bir de Selin'e Serkan adına elleriyle çiçek hazırlamak zorunda kalıyor Eda, hem de notu da kendisi yazarak. Selin'in de kafası karışmaya başlıyor. Peki bu durum Serkan ve Eda’yı nasıl etkileyecek?

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.