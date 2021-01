Sen Çal Kapımı 26.yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sen Çal Kapımı 25. son bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı dizisi 25. son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Aşk, dram ve heyecan yüklü sahneleriyle sosyal medyada da çok konuşulan ve büyük beğeni toplayan Sen Çal Kapımı dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı izleyiciyi heyecanlandırdı. İşte Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı, son bölümde yaşananlar, oyuncu kadrosu ve hikayesi...



Başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bursin'in yer aldığı dizide birbirinden ünlü oyuncular yer alıyor. Eda ile Serkan Bolat arasındaki nişanlılık sözleşmesi üzerine kurulan senaryoda ailelerin ve eski sevgilinin işin içine girmesi, her şeyi alt üst edecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 25. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yılbaşı partisi Serkan’ın gözaltına alınması nedeniyle tatsız sonuçlanır. Serkan yeni yılın ilk saatlerini emniyet duvarları arasında geçirirken elbette üzülenler ve sevinenler vardır. Serkan hakkında asılsız ihbarda bulunan Semiha Hanım, Serkan ile beş dakika için bile olsa görüşmek için çabalayan Eda’nın karşısına çıkar ve Serkan Eda aşkını tehdit eden konuşmasını yapar.

Şimdi Eda, babaannesinin tehditleri ve Serkan’a olan aşkının arasında kalmıştır. Bu sırada aynı zamanda zengin bir işadamı olan genç ve yakışıklı Arap Prens Artlife Mimarlık ile çalışmak için ortaya çıkar. Bu prensi şirketle tanıştıran Semiha Hanım’dır ve çok başka planları vardır.

Şef Alexander’ın yemek konusundaki yetenekleri yüzünden Ayfer’le görüşmeye başlaması Aydan’ı kızdırır. Onun da Alexander’la yakınlaşmak istemesi eğlenceli anların yaşanmasına neden olur. Engin ve Pırıl’ın taze evliliklerinde ise Engin rahat tavırlarıyla Pırıl’ın sınırlarını zorlamaktadır.

Prens Seymen’in şirket ile çalışmaya başlaması herkesin hayatında sarsıntılara yol açar. Beraber çalışmaya başlamalarını kutlamak için bir akşam Prens Seymen, Semiha Hanım, Eda ve Serkan bir araya gelir. Bu yemek çok büyük bir sırrın ortaya çıkmasına neden olacaktır.

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat’la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda’ya bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

İşte, Sen Çal Kapımı oyuncuları;

EDA YILDIZ (HANDE ERÇEL)

Eda şehirli, modern bir peri kızıdır. Güzel, akıllı, yetenekli, iyi kalpli, açık sözlüdür. Girdiği ortama renk getiren, giyim tarzıyla, davranışlarıyla, yaşam biçimiyle nev-i şahsına münhasır, orjinal bir genç kadın. Anne babasının yokluğunu, aile olmanın eksikliğini aşırı sosyal bir çocuk olarak kapatmış olan Eda’nın en büyük tutkusu ise çiçekler.

Biraz fevri, düşündüğü şeyi söylemeden duramıyor ama girdiği her ortama ışık saçıyor.

SERKAN BOLAT (KEREM BURSİN)

Yakışıklı, karizmatik, sert bir adam. Çok iyi eğitimli, bilgili ve acımasız bir işadamı. Babasının holdingini büyüterek başarıdan başarıya koşmuş. İş dünyasını çok iyi bir satranç ustası gibi aleyhine döndürmeyi çok iyi biliyor. Risk almayı seviyor. Aldığı her kararın arkasında duruyor ve sonuna kadar gidiyor.

İş ve başarı dışında hiçbir motivasyonu yok. Kaybetmemeye takıntılı ve o yüzden sevmekten içten içe korkuyor.

AYDAN BOLAT (NESLİHAN YELDAN)

Serkan’ın annesi. Köklü, önemli bir ailenin tek kızı. Alptekin Bey’le evden kaçarak evlenmiş. Ama birbirini tutkuyla seven bir çiftken ilişkileri paramparça olmuş. Kimseyi ve hiçbir şeyi beğenmeyen, etrafındaki her şeyi kontrol etmek isteyen bir kadın. Agorafobisi var. Ama özellikle şoförü Seyit sayesinde, sosyetik dünyada olan biten her şeyden haberi var.

SELİN ATAKAN (BİGE ÖNAL)

Serkan’ın çocukluk arkadaşı. Başarılı, düzenli, akıllı bir kadın. Serkan’ın babasıyla Selin’in babası holdingte yarı yarıya ortak. Eğitimli, zengin, iyi bir ailenin tek çocuğu. Serkan’ı en iyi tanıyan kişi. O da Serkan’ın izin verdiği kadar.

AYFER YILDIZ (EVRİM DOĞAN)

Eda’nın tek kişilik ailesi. Halası. Çok becerikli, pratik zekalı, tuttuğunu koparan bir kadın. Eda’nın düzeni bozulmasın diye Eda’nın annesinin çiçekçisini devralmış. Ayfer deli dolu bir kadın. Çok eğlenceli, komik ama tersi de çok pis. Dobra, içten, ama Eda gibi gelgitli. O da Eda’yla birlikte büyümüş, birbirlerine benzemişler sonunda. Eda‘nın her zaman için en yakın dostu, sığınacak limanı, dert ortağı Ayfer.

KAAN KARADAĞ (İSMAİL EGE ŞAŞMAZ)

Büyük bir inşaat ve mimarlık şirketinin sahibi. Serkan’ın baş düşmanı. O da Serkan kadar acımasız ama işin içinde karanlık ilişkiler de var. İş alabilmek için para yedirmek, ihaleye fesat karıştırmak, tehdit vb her türlü yol onun için mübah. Akıllı, küstah, kötücül bir adam.

ENGİN SEZGİN (ANIL İLTER)

Serkan’ın ortağı. Duygusal, kolay kolay hayır diyemeyen, insancıl biri. Serkan’ın tam zıttı. Kriz anlarını nasıl yöneteceğini bilemiyor, unutkanlığı ve plansızlığıyla her kriz daha da büyüyor. Engin’in duygusal yönü, kadınlarla olan ilişkisini de etkiliyor. Hayatının kadınını bulmayı çok istiyor. Ama sonuç hep hüsran.

CEREN BAŞAR (MELİSA DÖNGEL)

Nam-ı diğer Cer… Eda’nın üniversiteden arkadaşı. Güzel, akıllı, şık ve başarılı. Annesi, babası, ağabeyi, amcası, dedesi hepsi avukat. Geri kalanlar da hakim, savcı. Ceren de tahmin edileceği gibi ailesinin yoğun baskısıyla hukuk okumuş. Oysa tek hayali ayakkabı tasarımcısı olmak. Ayakkabılara çok düşkün.

FERİT ŞİMŞEK (ÇAĞRI ÇITANAK)

Selin’in nişanlısı. Babadan kalma zengin. Otel işletiyor. Yakışıklı, şımarık, patavatsız, gösteriş meraklısı. Hayatta her istediği altın tepside sunulmuş: ortalama bir başarısı olduğu halde çok iyi okullarda okumuş, ailesinin her türlü imkanından yararlanarak yetiştirilmiş ve sonunda da oteller zincirinin başına geçmiş.

MELEK YÜCEL (ELÇİN AFACAN)

Nam-ı diğer Melo. Eda’nın mahalleden çocukluk arkadaşı. Tombul, vücüduyla barışık, şen şakrak bir genç kadın. Kahkahası da bol, gözyaşı da... Giyinmeyi kuşanmayı, takıp takıştırmayı seviyor. Ev ekonomisi bölümünden mezun, Part-time kasiyerlik, part-time hosteslik yapıyor. Kafayı zengin koca bulmaya ve bol çocuk yapmaya takmış. Her aşkı hüsranla sonuçlanıyor.

FİGEN YILDIRIM (SİTARE AKBAŞ)

Nam-ı diğer Fifi. Zengin ve sonradan görme ailesinden bıkmış usanmış. Sürekli siyah giyiyor, motora biniyor. Gerçek bir hayvansever. Ne iş yaptığını tam olarak kimse bilmiyor ama ailesinden para almadığı halde köşeyi döndüğü kesin. Sokak hayvanlarına yaptığı bağışlar dudak uçuklatıcı. Para hakkında ve kendisi hakkında konuşmayı sevmiyor. Zaten kısa ve öz konuşuyor. Her şeye negatif bakan, aşka inanmayan, aklına estiği gibi yaşayan ve konuşan biri.