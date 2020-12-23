Sen Çal Kapımı 24. yeni bölüm fragmanında Balca'yı yeni sürprizler bekliyor! İşte Sen Çal Kapımı oyuncu kadrosu ve konusu

Sen Çal Kapım'ın bu hafta ekrana gelmesi beklenen yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. FOX TV'de her Cumartesi akşamı ekrana gelen Sen Çal Kapım 24. yeni bölüm fragmanında, Eda ile Serkan'ın arası babaanneden sonra açılıyor. Balca aralarının çok kötü olduğunun farkında ve Serkan'ı ele geçirmek için elinden geleni yapmaya hazır. İşte Sen Çal Kapım 24. yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...



Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisi, yeni bölümleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla FOX izleyicisiyle kaldığı yerden devam ediyor.

Sen Çal Kapımı 24. yeni bölümü ile 26 Aralık Cumartesi Akşamı FOX'ta!

SEN ÇAL KAPIMI 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

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SEN ÇAL KAPIMI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?



Sen Çal Kapımı 24. yeni fragmanda, Eda ile Serkan'ın arası babaanneden sonra açılıyor. Balca aralarının çok kötü olduğunun farkında ve Serkan'ı ele geçirmek için elinden geleni yapmaya hazır. Öte yandan Eda'nın babaannesi, Balca'ya Eda'nın başka bir kısmeti olduğunu ve yakında geleceğini söylüyor.



Serkan, Balca’nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca’nın onun peşinde olduğundan emindir. Serkan da kendi görüşünde ısrar edince iddialaşırlar. Balca’nın Serkan’a ilgisi olup olmadığını anlamak için ikisi de kendince çeşitli yöntemler dener.

Bu arada Eda’nın arkadaşları da boş durmaz ve Balca’nın bir açığını yakalamak için peşine düşer. Melo ve Fifi’nin bu çabaları kendilerine enteresan deneyimler yaşatır.

Şirketin hazırlanmakta olduğu bir ihale için çalışırlarken Balca, Eda’ya sinsi bir tuzak kurar. Eda ise patronunun gizli ortağı için birtakım hazırlıklar yaparken, aslında babaannesi için çalıştığının farkında değildir. Hem ihalenin sonucu hem de aynı gün Eda’nın babaannesinin hayatlarına girişi; Serkan ve Eda için çok büyük sürprizler yaratır.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİ KONUSU NEDİR?



Romantik komedide hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.

SEN ÇAL KAPIMI DİZİ OYUNCULARI

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’ e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor.

