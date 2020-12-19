Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı son bölümde neler yaşandı?

Sen Çal Kapımı, bu akşam 23. bölüm ile ekranlara geliyor. Cumartesi akşamlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı'nde bu akşam Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düşer. Yeni PR sorumlusu, Serkan’ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan’la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışır. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişir. Peki, Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 24. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 24. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 23. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan ve Eda aşkının ortasına Balca bir bomba gibi düşer. Yeni PR sorumlusu, Serkan’ın hayatının aşkı olacağını düşündüğünden Serkan’la yakınlaşma fırsatlarını kaçırmamaya çalışır. Hatta özel fırsatlar yaratmaya girişir.

Serkan, Balca’nın kendisiyle ilgilenmediğini, sadece işkolik bir çalışan olduğunu söylese de Eda kızın niyetinin farkına varmıştır. Serkan kıza ilgi göstermese de Balca’nın onun peşinde olduğundan emindir. Serkan da kendi görüşünde ısrar edince iddialaşırlar. Balca’nın Serkan’a ilgisi olup olmadığını anlamak için ikisi de kendince çeşitli yöntemler dener.

Bu arada Eda’nın arkadaşları da boş durmaz ve Balca’nın bir açığını yakalamak için peşine düşer. Melo ve Fifi’nin bu çabaları kendilerine enteresan deneyimler yaşatır.

Şirketin hazırlanmakta olduğu bir ihale için çalışırlarken Balca, Eda’ya sinsi bir tuzak kurar. Eda ise patronunun gizli ortağı için birtakım hazırlıklar yaparken, aslında babaannesi için çalıştığının farkında değildir. Hem ihalenin sonucu hem de aynı gün Eda’nın babaannesinin hayatlarına girişi; Serkan ve Eda için çok büyük sürprizler yaratır.