Sen Çal Kapımı 21. bölümde neler olacak? Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı yayında mı?

Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı gelecek bölüme dair seyircilere ipuçları veriyor. Fox Tv'nin sevilen dizisinin başrollerinde Kerem Bursin Hande Erçel yer alıyor. Reytinglerde, rakiplerini zorlayan Sen Çal Kapımı'da Serkan ve Eda arasından yaşanan izleyicileri heyecanlandırıyor. Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı izlemek isteyenler armalarında konuya yer veriyor.

SEN ÇAL KAPIMI 21. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Serkan ve Eda ayrı mekanlarda birbirlerini beklemeye devam eder. Bir süre sonra ikisinin de umudu tükenir ve kalkarlar. Eda, kızlara Serkan’a bir daha inanmayacağını söylerken Serkan, Engin’e asla denemekten vazgeçmeyeceğini söyler.

Ertesi gün Eda işe gittiğinde İnci Gülüşlü Kızlar Derneği’nin yürüttüğü kampanyanın yüzü olması için teklif alır. Aynı teklif Serkan’a da yapılmıştır. Serkan düşünmeden reddederken Eda Serkan’a inat fotoğraf çekimine katılacağını söyler.

Alptekin’in sakladığı sırrı öğrenen Ayfer, yüzleşmek için Aydanlar’ın evine gittiğinde hiç beklemediği bir manzara ile karşılaşır ve Aydan’a yardım etmek zorunda kalır.

Bu sırada Serkan, Eda’nın yanında olabilmek için reddettiği kampanyaya katılmanın bir yolunu aramaktadır. Diğer yandan Aydan da Serkan ve Eda’yı bir araya getirebilmek için planlar yapar, ancak bu planlar öyle bir sarpa sarar ki kendisi bile işin içinden çıkmakta zorlanacak hale gelir.

SEN ÇAL KAPIMI 22. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Sen Çal Kapımı 22. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.