Sen Çal Kapımı 20. bölüm canlı izleme linki! Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı gelecek bölüme dair seyirciye büyük ipuçları veriyor. Dizi yayınlandığı günden bu yana reytinglerde üst sıralarda yer almaya devam ediyor. Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerini paylaştığı dizi geçen haftalarda gün değişikliğine gitmişti. Eda'nın anne ve babasının ölümüne sebep olan kişinin bulunmasıyla Serkan Eda'yı terke etmeyi seçer. Fox Tv'nin sevilen yapımı Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 20. bölüm canlı izleme linki sizlerle...

SEN ÇAL KAPIMI 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 20. BÖLÜM ÖZETİ

Serkan, Eda'ya, anne-babasını kaybettiği kazada Alptekin'in de ihmalinin olduğunu anlatır. Bu ağır yük sebebiyle ayrılmıştır Eda'dan... Eda, Alptekin'le yüzleşmeye gider. Taşeron firmanın başındaki kişi cezasını çekmiştir. Peki ya her şeyin asıl sorumlusu?

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Öğrendikleriyle ne yapacağını bilmeyen Eda, her şeyi geride bırakıp kızlarla uzaklara gider. Serkan ise bu süre içinde evinden çıkmaz, kimseyle görüşmez, işiyle ilgilenmez. İki âşık, kendi köşelerine çekilir ve ne yapacaklarını düşünürler.

Eda şehre geri döndüğünde, Serkan da bütün gücünü toplayıp evinden çıkar ve onunla konuşmaya çalışır. Eda, babasının yaptığı hatanın Serkan'ın sorumluluğu olmadığını bilmektedir; ancak konuyla yüzleşmek yerine Eda'yı terk etmeyi tercih etmiştir. Serkan, bir ilişki yürütmeyi bilmiyordur ve öğrenemeyecektir. Eda, Serkan'la iş ilişkisini nasıl yürüteceğine dair bir sözleşme hazırlar ve Serkan okumadan imzalar. Hâl böyleyken devreye Aydan girer. Dernekte yürütülen eğitime muhtaç kız çocuklarına yardım projesine ikisini birden dahil eder. İki âşığı yan yana getirmek, kopmalarını engellemek adına harekete geçer.