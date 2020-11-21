Sen Çal Kapımı 19. bölüm izleme linki! Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı 20. bölüm fragmanı gelecek bölümde neler olacağına dair ipuçları verecek. Çarşamba akşamları Fox Tv ekranlarında yayınlanan Sen Çal Kapımı dizisi cumartesi günleri yayınlanan Zümrüdüanka ile yer değiştirdi. Yeni yayın gününde izleyici karşısına çıkan dizinin 19. bölümünde Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitiyor.



SEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜM ÖZETİ

Eda ve Serkan'ın son tartışmaları, Eda'nın Serkan'a artık başka insanlarla görüşeceğini söylemesiyle bitti. Serkan, Eda'nın onu bu kadar çabuk unutabilmesi konusunda kırgın, bir taraftan babasının sahiplenmediği hatanın bedelini ödemeye mahkum hissediyor kendini. Eda’nın sonsuza dek ellerinden kayıp gideceğini düşünüyor. Eda’ya gizemli bir adamdan gelen çiçek işin tuzu biberi oluyor.

Seneler önceki kazayı, Eda'nın anne ve babasının ölümünün arkasında yatan ismi konuşmak, ona anlatmak üzere Eda'nın peşine düşüyor.

Serkan'ın Eda'ya anlatmak istedikleri yeterince zor, onları nasıl öğrendiği de önemli. Serkan baş başa kalabilecekleri, uzun uzun konuşabilecekleri bir ortam yaratmak istiyor, kimsenin onları rahatsız etmeyeceği. Birlikte geçirdikleri gecenin sabahı, Serkan'ın evine Selin'in gelişiyle Eda’yı kötü bir sürpriz bekliyor. Gerçeği öğrenen Eda ne karar verecek? Aşk her şeyin üstesinden gelecek mi?

SEN ÇAL KAPIMI 20. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.