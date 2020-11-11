Sen Çal Kapımı 18. bölüm izleme linki! Sen Çal Kapımı 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan ve Eda arasındaki soğukluk bitiyor. Başrollerini Hande Erçel ve yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin’in paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisi yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği dizinin 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 18. bölümünde Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır. Sen Çal Kapımı yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti sizlerle...

SEN ÇAL KAPIMI 18. BÖLÜM ÖZETİ

Çatı katındaki çökmenin Serkan’ın hatası olduğu düşünülür. Serkan hayatında ilk kez böylesine zor bir durumda kalır. Herkes hatta kendisi bile çizimde yaptığı bir hata yüzünden bunların yaşandığını düşünürken Serkan’ın asla böyle bir dikkatsizlik yapmayacağına inanan tek bir kişi vardır: elbette Eda!

Serkan, çökmeden kaynaklı zararı gidermeye çalışırken Eda çizimlerdeki hatanın nasıl olduğunu çözmeye kararlıdır.

Serkan’ın yeni bir eve çıkması Aydan’ı çok üzer, Eda’nın Aydan için muhteşem bir planı vardır. Bu sırada Ayfer, çiçekçiye gelen müşterinin aslında Efe’nin referansı ile değil Serkan sayesinde geldiğini öğrenir.

Eda Serkan’ın Selin’e olan davranışlarını yanlış yorumlar. Serkan kendisine uzak davranan Eda’nın peşine takılır ve onu üniversite kütüphanesinde bulur. Araları bozuk olsa bile birbirlerinden uzak kalamamaktadırlar. Gece boyunca birlikte vakit geçirirler.

SEN ÇAL KAPIMI 19. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.