Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 17. bölüm son bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı heyecanlı bir şekilde bekleniyor. Ekranların sevilen yapımları arasında yer alan Sen Çal Kapımı'da bu akşam yayınlanan bölümde Eda tüm kırgınlığına rağmen Serkan karşı olan hislerinin önüne engel koyamamaktadır. İlgi ile takip edilen Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 17. BÖLÜM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Efe, Türkiye’nin en önemli ailelerinden birini holdinge müşteri olarak getirerek Serkan’ın güvenini kazanmaya çalışır. Oysa aslında Serkan’la ilgili gizli planları vardır. Aile büyük projelerini vermeden önce, evlerinin tadilatını yaptırarak şirketi tanımak ister. Evin tadilatıyla Eda ve Serkan ilgilenir, evin sahipleri Emre ve Aslı’yla arkadaş olurlar. Aslı özel bir sırrını Eda’yla paylaşınca, işler çığırından çıkar. Serkan ve Eda birçok yanlış anlaşılmaya yol açacak tatlı bir maceraya atılırlar.

Bu arada Serkan, Eda’nın hamile olduğuna emindir. Ama Eda’nın bu konuda kendisine hiçbir şey söylememesi onu çıldırtmaktadır. Bir taraftan Eda’ya beslediği derin aşk, diğer taraftan ona yakın olamamak Serkan’ı mahveder.

Eda ise tüm kızgınlığına rağmen Serkan’a olan hislerine engel olamaz.

Efe’nin oynadığı oyunda Eda’nın alacağı tavır ise Serkan ve Eda arasındaki ilişkiyi bambaşka bir noktaya sürükleyecektir.