Sen Çal Kapımı 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 14. bölümde neler olacak?

Sen Çal Kapımı 14. bölümü ile bu akşam FOX TV'de olacak Saat 20.00'da başlayacak olan dizinin başrollerinde Hande Erçel ile Kerem Bürsin yer alıyor. Sen Çal Kapımı 15. bölüm fragmanı şimdiden merak edilirken 14. bölümde Serkan ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

SEN ÇAL KAPIMI 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

Bu akşam ekrana gelecek olan 14. bölüm son fragmanı ise şu şekilde;









SEN ÇAL KAPIMI 14. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Eda, Serkan’ın onunla İtalya’ya gideceğini halasına ve arkadaşlarına açıklar. Çok mutlu, çok aşık ve heyecanlıdır. Serkan ise ailesinin, Eda’nın ailesiyle olan bağlantısını öğrenir. “Bu benim sorumluluğum, hiçbir şey beni Eda’dan ayıramaz” der ve ailesine karşı çıkar.

Eda’ya daha çok bağlanıp, işi erteleyip Eda’yla baş başa bir gün geçirmek ister.

Eda ile aşklarını yaşarken, ofiste Serkan’ın yokluğunda programlar aksar, Leyla telefon trafiğinden çıldırır, ofistekiler panik haldedir. Efe’nin bu ortamda Selin’e yardım etmesi ve işleri düzene sokmak istemesi Serkan’ı çıldırtır.

SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Selin, evleneceğini düşündüğü için Holding’teki hisselerinin bir kısmını devretmişti. Sürpriz ortak Efe Akman, hızlı bir giriş yapıyor. Serkan, hisseleri ondan geri almak için savaşmak zorunda.

Geçmişte bırakmaya çalıştığı hatasını Serkan’a anlatmak üzere yola çıkan Alptekin, Serkan ve Eda’yı birlikte görünce, beyninden vurulmuşa dönüyor. Oğluna durumu açıklamaya çalışırken sağlığı tehlikeye giriyor.

Serkan, gerek iş yaşamında, gerek özel hayatında büyük çıkmazlarla sınanıyor. Eda, onun yanında, hayatın her döneminde olduğu gibi, dimdik durmak istiyor. Aralarındaki çekim, engelleri aşabilmek için ikisine de güç veriyor.