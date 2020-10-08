Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 13. bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı dizisi her çarşamba yeni bölümleriyle izleyici ile buluşuyor. Yaz döneminde başlayan ve devam eden dizinin 13. bölümü dün akşam FOX TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin başrolünde Hande Erçel ve Kerem Bürsin yer alıyor. Peki, Sen Çal Kapımı 13. bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 14. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sen Çal Kapımı 14. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM ÖZETİ

Selin, evleneceğini düşündüğü için Holding’teki hisselerinin bir kısmını devretmişti. Sürpriz ortak Efe Akman, hızlı bir giriş yapıyor. Serkan, hisseleri ondan geri almak için savaşmak zorunda.

Geçmişte bırakmaya çalıştığı hatasını Serkan’a anlatmak üzere yola çıkan Alptekin, Serkan ve Eda’yı birlikte görünce, beyninden vurulmuşa dönüyor. Oğluna durumu açıklamaya çalışırken sağlığı tehlikeye giriyor.

Serkan, gerek iş yaşamında, gerek özel hayatında büyük çıkmazlarla sınanıyor. Eda, onun yanında, hayatın her döneminde olduğu gibi, dimdik durmak istiyor. Aralarındaki çekim, engelleri aşabilmek için ikisine de güç veriyor.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.