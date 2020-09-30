Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Çal Kapımı 12. bölümde neler oldu?

Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı, izleyenler tarafından araştırılmaya başlandı. Her Çarşamba akşamı yeni bölümü yayınlanan dizide Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Peki, Sen Çal Kapımı 12. bölümde neler oldu? Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEN ÇAL KAPIMI 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Sen Çal Kapımı 13. bölüm fragmanı, henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.



SEN ÇAL KAPIMI 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak Eda’nın itirafını almak. Serkan sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var. Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi. Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLERDİR?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.